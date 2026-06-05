お笑いコンビ・天才ピアニストが、兵庫県神戸市灘区のショッピングモール・サザンモール六甲で出会った人々に、買ってよかったモノ＝“ベストバイ”を調査しました。同ショッピングモールは、2025年11月に大幅リニューアル。話題のスーパーからリーズナブルなファストファッションショップまで、さまざまな買い物スポットが揃っています。 天才ピアニストが最初に出会ったママは、