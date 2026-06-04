6月3日放送の『ホンマでっか！？TV』（フジテレビ系）でのブラックマヨネーズ・小杉竜一の発言が波紋を呼んでいる。「この日は『夫婦のズレ解消SP』。3児の母であるくわばたりえさんや、2児の母で女優の高橋ユウさんらが出演し、家事や育児、夫婦間の価値観の違いについて語り合いました」（芸能記者）番組内では専業主婦の大変さが話題となった。「高橋さんは、『働いてたら息抜きもできるし、外での情報もキャッチして会話で