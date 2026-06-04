綾瀬はるかの “美背中” に熱視線が集まっている。「6月1日、綾瀬さんの公式スタッフがInstagramを更新。《映画「箱の中の羊」沢山の媒体に取材していただきました！映画について様々な観点からお話ししておりますので、ぜひご覧ください》と、公開中の映画について取材を受けたことを報告しました。同作では、お笑いコンビ・千鳥の大悟さんとW主演を務め、映画初主演の大悟さんと夫婦役を演じています。7歳で亡くした息子に