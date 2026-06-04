宮本浩次が6月10日、ニューアルバム『I AM HERO』をリリースする。その発売記念企画としてYouTube生配信を実施することが決定した。「宮本浩次のYouTuber大作戦！」と題したYouTube生配信は6月5日正午より。YouTube生配信は4年半ぶりとなる。■ニューアルバム「I AM HERO」発売記念企画「宮本浩次のYouTuber大作戦！」配信日時：2026年6月5日(金)12:00〜配信URL： https://youtube.com/live/REZH89Onq4E初回限定「Birthday Con