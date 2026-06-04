5月31日、嵐が東京ドームでラストライブを開催し、この公演をもって活動終了した。ライブで “ポチ袋” に関するエピソードを披露したところ、この商品が大量に転売される事態になっている。本誌「Smart FLASH」が販売元に取材したところ、複雑な心境が明かされて──。発端となったのは、櫻井翔のライブMC。「5月に大阪の京セラドームでのライブ後、5人で食事に行ったことを告白。櫻井さんが会計を立て替えたところ、メンバー