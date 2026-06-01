「東京モブストーリー〜ヒロインになれない私たち〜」第1話 1/5【漫画】こじらせ女性にドン引き？→本編をイッキ読みX(旧Twitter)上で“万バズ”漫画を連発する漫画家の港区カンナ(@mina_kan_chan)さん。2023年3月に漫画の投稿を開始し、約半年間で10万フォロワーを獲得した。「恋愛」「婚活」「闇深」をテーマに男女のすれ違いなどを描き、読者から大きな共感を集めている。本作「東京モブストーリー 〜ヒロインになれない私たち