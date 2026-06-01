5月31日、俳優の風間俊介がXを更新し、《5人並んでいる姿を、懸命に『特別だ。焼き付けよう』と言い聞かせるけど、何故だかいつもの姿と認識してしまっていました。安心感に近い心地よさを感じていました。それは、明日からもずっとだと思う。共に過ごした思い出を抱えて、明日からも頑張ろうと思いました。ありがとう沢山ありがとう》と、この日をもって活動を終了した国民的アイドルグループ・嵐への感謝の言葉を述べた。