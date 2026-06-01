8月の世界選手権を前に新体操日本代表・通称「フェアリージャパン」の選手たちが1日、合宿地の村山市を訪れ決意を語りました。村山市役所を訪れたのは、新体操日本代表・通称「フェアリージャパン」の選手たちあわせて10人です。今回、村山市で初めて日本代表の合宿が行われ、選手たちは8月にドイツで開かれる世界選手権に向け1日からおよそ1週間、市内で練習を行います。新体操日本代表村田由香里コーチ「普段