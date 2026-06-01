1990〜2000年代にテレビや雑誌を席巻したスター料理人たち。今も厨房や店に立ち、新たな挑戦を続けている彼らの現在地を追った！1995年、世界最優秀ソムリエコンクールで優勝したソムリエの田崎真也さん（68）。現在までアジア人唯一の快挙だ。そんなレジェンドも、最初からソムリエを目指していたわけではなかった。「もともとは和食の料理人でした。どこか違うと感じていたとき、フランス料理店には男性がサービスをする仕事