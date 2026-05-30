ヤマハ本気の「“後輪駆動”スポーツカー」が凄い！日本を代表する二輪車メーカーであると同時に、古くからトヨタをはじめとする数々の自動車メーカーの高性能エンジン開発に深く携わってきたヤマハ。そんな同社が、他社のサポートではなく自らのブランドを冠したクルマの製造に本気で乗り出そうとしていた時期がありました。【画像】超カッコイイ！ これがヤマハ本気の「“後輪駆動”スポーツカー」です！（62枚）世界中の