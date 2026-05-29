PSYCHIC FEVERが、7月10日に発売する4年ぶりのフルアルバム『DIFFERENT』を記念して、メンバー全員が登壇するリスニングパーティを開催した。会場には、これまでの彼らの活動を支えてきたクリエイターやメディア、スタッフなどの関係者の他に、ファンクラブから選ばれた幸運なファン＝ForEVERの40名が参加。熱気に包まれた会場の後方からメンバーが登場すると大きな歓声が上がりパーティがスタートした。ニューアルバム『DIFFERENT