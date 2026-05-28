ジョリーパスタ（東京都港区）のパスタ専門店「ジョリーパスタ」が、ロゴをあしらったオリジナルデザインのパスタ皿や4000円分の食事券がセットになった「ジョリーパスタの夏の福袋 2026」の抽選応募の受け付けを6月4日から公式アプリで開始します。【写真】えっ！かわいい！ディテールが細かい！オリジナルプレート、フォーク、パスタ、調味料入れのデザインを見る！パスタ皿は、ロゴやスプーン、フォークのイラストが