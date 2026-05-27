「なんとなく」着るとさっぱりと見える白。近しいものを重ねたり、時をへたようなヴィンテージ感を求めたり、ときには知識を深めることで味わいが増し、凝った印象へと近づける。白を着る日がよりよく変わる、選びと着方をあらためて。白は「ぬくもりをのこす」たった１枚でも奥行きが得られる、ニットならではの起毛感や編み地を利用。ソフトな風合いにより、混じりけのない色みの緊張もほどよく削がれてエフォートレスに昇華。ド