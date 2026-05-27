「ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック」フィギュアスケート・ペアで日本初の金メダルを獲得した“りくりゅうペア”こと三浦璃来と木原龍一がそろって5月17日放送の「日曜日の初耳学」に登場。「ケンカしても氷上には持ち込まない」という2人が、とっておきの“仲直り方法”を明かし視聴者を和ませた。また、人気ガールズグループ・IVE唯一の日本人メンバー・レイ(REI)が語った“下積み生活”の過酷さには驚きの声が上がった。