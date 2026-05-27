【Provision Guitar】（山口県下関市パブロ・ギルベルト48歳）三年前、我が旧家を解体しました。子供は3人。全員男の子。全員本気で野球。当時住んでいたアパートも手狭となっており、このままでは生活が立ち行かない…と実家を建て替える事にしたためです。旧家は築80年のいわゆる古民家。尊敬する祖父が建てたその建物は宮大工の手によるもの。壊してしまうにはあまりに偲びないとは思いつつ、そこは家族優先と割り切るしか