バーチャルシンガー・花譜が、5月27日に発売する5thアルバム『深愛』より「学園戦線」のMVを公開した。楽曲は岡嶋かな多が作詞・作曲を手がけ、疾走感あるロックサウンドと、“内なる衝動”を叫ぶようなリリックが印象的な一曲になっているという。MVは、映像ディレクター・坂本翔太が監督を務めた。現代的なアニメーション生成を得意とするクリエイターとして知られる中、本作では教室の机や黒板といった学園の記号を大胆に再解釈