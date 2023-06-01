爆風スランプが、バンド結成直後に最初に制作した未発売楽曲「ええじゃないか」として、「よしおと爆風の、ええじゃないか盆踊り〜武道館で編」を本日配信リリースした。あわせて、MVも公開された。MVにはメンバーの演奏シーンに加え、サンプラザ中野くんと小島よしおのちょっとした日常の「あるあるな出来事」をコミカルに描いたショートコント風イメージカットも挿入されている。どちらのシーンも、日常の不安や鬱憤全てを「ええ