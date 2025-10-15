DeNAは15日、ローワン・ウィック投手が帰国したことを発表した。来日2年目となった今季は40試合・42回2/3を投げて、4勝1敗5セーブ、21ホールド、防御率0.84という成績を残した。 ウィックは球団を通じ「まずはこの2年間、ベイスターズのユニフォームを着る機会をいただけたことに心から感謝しています。横浜スタジアムで僕の名前を叫んでくれたファンの皆さん、本当に愛を感じました…そして僕も皆さんのことが大好きです！