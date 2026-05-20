日本ケンタッキー・フライド・チキンが、毎年、期間限定で登場する「ザ・アメリカンバーガーズ」シリーズの新商品として「TEXAS style スパイシーアボカドフィレバーガー」を5月27日から数量限定で販売します。ケンタッキー・フライド・チキンがアボカドバーガーを発売するのは初めてです。【ヤバイ！】「骨なしケンタッキー」で挟んじゃってる！ラスベガススタイルのバーガーも見る！新商品は、定番メニュー「骨なしケンタ