日本ケンタッキー・フライド・チキンが、毎年、期間限定で登場する「ザ・アメリカンバーガーズ」シリーズの新商品として「TEXAS style スパイシーアボカドフィレバーガー」を5月27日から数量限定で販売します。ケンタッキー・フライド・チキンがアボカドバーガーを発売するのは初めてです。

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新商品は、定番メニュー「骨なしケンタッキー」とアボカドフィリング、チェダースライスチーズを組み合わせた、見た目からもアメリカン気分を味わえる一品。スパイスを効かせたアボカドフィリングは、アメリカ南部テキサスをはじめ広く愛されるペースト状の「ワカモレ」をイメージ。コク深い濃厚なチェダースライスチーズが合わさることで、アボカドのまろやかさがさらに引き立つ仕上がりになっています。価格は単品580円（以下、税込み）です。

今年の「ザ・アメリカンバーガーズ」は、「TEXAS style スパイシーアボカドフィレバーガー」のほか、「NEW YORK style オニオンリングフィレバーガー」「LAS VEGAS style ダブルダウンフィレバーガー」の3種類で、同日から数量限定で発売。

「NEW YORK style オニオンリングフィレバーガー」は、「骨なしケンタッキー」にサクサクのオニオンリングとチェダースライスチーズ、ガーリックソースを組み合わせたボリューム満点のメニュー。単品580円。

「LAS VEGAS style ダブルダウンフィレバーガー」は、「エンタメの街・ラスベガス」をイメージして、バンズの代わりに、オニオンリングとチェダースライスチーズを「骨なしケンタッキー」2枚で挟んだ、見た目がインパクト抜群な一品になっています。単品790円。

担当者は、新商品の「TEXAS style スパイシーアボカドフィレバーガー」について、「KFC史上初となるアボカドを使用したバーガーである『TEXAS style スパイシーアボカドフィレバーガー』の商品開発が始まったのは2024年。約2年もの月日を費やし、味、品質、提供オペレーションの検討を重ねてきました」と述懐。

続けて、「最もこだわったアボカドは、ダイスカットやペースト状など、さまざまな形状を検討した結果、ダイスカットのアボカドを配合したフィリング状に決定。アボカドそのもののおいしさを最大限に生かしつつ、時間が経っても安定した見た目と品質でお届けできる設計に仕上げています。また、クミンやコリアンダーを加え、アボカドのまろやかさの中にほどよいスパイスの風味が感じられる点もこだわりのポイントです」と話しつつ、「『骨なしケンタッキー』をメインに、ワカモレをイメージしたスパイシーなアボカドフィリングと濃厚なチェダースライスチーズが合わさった「『EXAS style スパイシーアボカドフィレバーガー』。数量限定となっておりますのでお見逃しなく！」とコメントを寄せています。