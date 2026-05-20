「バーガーキング」が350店舗を突破したことを記念して、対象のハンバーガー5種が300円引きになる「ワッパー祭り」を実施中です。5月20日、同チェーンの公式「X」アカウントが、「終了まであと3日」を伝えています。【画像】おっ…お得！300円引きになる対象の5商品のセット内容＆価格を見る！人気のセットが300円引き！公式アカウントは、「終了まであと3日！『ワッパー祭り』開催中！」「ぜひこの機会にお得にお楽しみくださ