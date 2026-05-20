ただの性格診断だと思って始めたはずが、気づけば画面の向こうから“何か”に見つめられているような感覚に――。ゲーム制作ユニット「betapark」公式Xが5月17日に投稿した「ホラータイプ診断」が、5月19日にトレンド入りを果たし、SNS上で大きな注目を集めています。15個の質問に答えるだけで、自分がどのような恐怖を求めているかという「恐怖嗜好」を分析できる本診断。しかしその中身は、単なるホラー風の診断にとどまらな