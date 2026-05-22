いつもライブドアニュースをご覧いただき、ありがとうございます。今回は、数あるニュースサイトの中からライブドアニュースを選んでくださるユーザーの皆様に感謝の気持ちを込めまして、映画『プラダを着た悪魔２』のオリジナルグッズを3名様にプレゼントいたします！待望の続編、累計興収34億円突破！時代を席巻した“働く女性のバイブル”『プラダを着た悪魔』（2006）。どのシーンを切り取っても目を奪われてしまうほどファッ