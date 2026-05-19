19日（火）は北海道や九州、沖縄では雲が広がりやすく、雨の降る所がありますが、その他の地域は晴れるでしょう。30℃以上となる所が続出し、福島では35℃以上の猛暑日となる予想です。まだ暑さに慣れていない時季ですので、こまめに水分補給や休憩をするようにしてください。20日（水）は前線が西日本に北上するため、西日本では広い範囲で雨が降り、雷雨になる所もあるでしょう。東日本も午後は雨の降る範囲が広がりそうです。北