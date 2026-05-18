TOBEアーティストが集結するコンサート＜to HEROes 〜TOBE 3rd Super Live〜＞が大和ハウス プレミストドーム(札幌ドーム)にて5月16・17日の2日間開催され、4月に開催したバンテリンドーム ナゴヤでの公演との合計で17万人を動員した。◆ライブ写真（29枚）本公演では三宅健、北⼭宏光、Number_i、IMP.、ISSEI、CLASS SEVEN、wink first(TRAINEE)、TRAINEEらTOBEアーティスト総勢34名が出演。約2時間40分にわたり計47曲を披