9回、ボスラーへの死球で審判は警告試合を宣告■ヤクルト 8ー5 中日（15日・バンテリンドーム）後味の悪い結末となった。中日は15日、本拠地でのヤクルト戦に5-8で逆転負け。相手投手陣から3死球を受けたことに、井上一樹監督が激怒。9回にボスラーが死球を受けると乱闘騒ぎに発展し、試合後は指揮官が審判に抗議するシーンもあった。7回、4番の細川が2打席連続で死球を受け、バンテリンドームは不穏な空気に包まれた。そして