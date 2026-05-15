5月15日は「ヨーグルトの日」です。パインアメを使ったヨーグルトのレシピについて、パインの公式Xアカウントが公開しています。【豆知識】「えっ…簡単じゃん！」これがパインアメ×ヨーグルトの“絶品レシピ”です！公式アカウントは「今日は#ヨーグルトの日 なので、パインアメヨーグルトをご紹介！」と投稿。作り方について、次のように紹介しています。【レシピ】（1）パインアメ8〜10粒を無糖ヨーグルト1パックに入れ