白髪を染めるためにドラッグストアで白髪染めを購入する際、多くの商品があって悩んでしまった経験はありませんか。白髪染め専用のカラー剤はもちろんのこと、ファッションカラー（おしゃれ染め）用のカラー剤も種類が豊富なので、どの商品を使えば自分の白髪を効率良く染められるのか分からず、ついつい後回しにしてしまう場合もあるかもしれません。市販の白髪染めとカラー剤の違いや、白髪を染めるために普通のカラー剤を使っ