家族や友人などから「ベッドに入るとすぐに眠れる」と聞くと、「すぐ眠れていいな」「健康的だな」と思う人は多いのではないでしょうか。しかし、短時間で眠りに入る場合、睡眠不足の状態が続いており、体が悲鳴を上げている可能性があります。【要注意】あなたはやってない！？これが、睡眠の質を悪化させる“NG行為”です（画像6枚）新しい環境への順応や寒暖差などで疲れやすい春にこうした「隠れ不眠」に気付くためには