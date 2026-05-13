進学塾を運営する早稲田アカデミーが、2026年夏期講習会の新広告ビジュアルとして、講談社の人気漫画6作品とのコラボレーションを2026年5月8日よりスタートさせた。コラボ作品は『ブルーピリオド』『ブルーロック』『はたらく細胞』『メダリスト』『進撃の巨人』『ダイヤのA』の6タイトル。新ビジュアルは公式ホームページとSNSで同日公開され、2026年5月11日からは首都圏の特定の駅構内でも順次展開されている。【画像】各キャラ