米ヤフースポーツが岡本に注目「多額の資金に見合う才能がついに解き放たれた」ブルージェイズの岡本和真内野手の評価が急上昇している。米ヤフー・スポーツは今季の新人王レースの展望を公開。日本から来た29歳をア・リーグの有力な候補者の一人として大きく取り上げた。執筆者のジョーダン・シュスターマン記者は、2026年の新人選手を「特別な才能があふれる世代」と称賛。その中で巨人から鳴り物入りで海を渡った岡本の現状