宮台氏を擁した2017年秋以来の勝ち点…春では29年ぶり東京六大学野球春季リーグで10日、東大が法大2回戦に勝利した。2連勝で、2017年秋以来17季ぶりの勝ち点を獲得した。今季はまだ翌々週に立大との対戦を残しており、1997年秋以来57季ぶりの最下位脱出の可能性もある。初回に2点を先制されたが、2回1死から5番の明石健捕手（4年）が右中間を破る三塁打を放って反撃。指名打者として出場している福井克徳投手（2年）の一ゴロの