グラスノーは7日のアストロズ戦で急きょ降板左肩の違和感で負傷者リスト入りしているドジャースのブレイク・スネル投手が戦線復帰することが分かった。カリフォルニア・ポスト紙のドジャース番ジャック・ハリス記者が報じている。一方でスネルが復帰となれば、投手陣の入れ替えが見込まれる。ファンからは「重症なのかな」と不安の声が広がった。ハリス記者は8日（日本時間9日）、自身のX（旧ツイッター）を更新。「情報筋によ