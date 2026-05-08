ロブレスキーは今季無傷の5連勝＆防御率1.25をマーク“選外”が波紋を広げている。MLB公式サイトは7日（日本時間8日）、先発投手のパワーランキングを発表した。ドジャース・大谷翔平が1位に選ばれるなど、好投手たちがトップ10入りするなか、5勝＆防御率1.25のジャスティン・ロブレスキー投手（ドジャース）が選ばれなかったことに批判の声が殺到している。恒例のパワーランキングは今季の成績や期待値が込みで順位付けされる。