名古屋グランパスは５月６日、J１百年構想リーグ地域リーグラウンドWEST第15節で、ガンバ大阪とホームで対戦している。立ち上がり８分、先制に成功する。決めたのは稲垣祥だ。ペナルティエリア手前で中山克広からのパスに反応すると、右足ダイレクトでシュート。狙いすました一撃でゴールネットを揺らした。 34歳のMFが鋭いミドルシュートで今季２点目をマーク。試合を中継した『DAZN』の公式Ｘが得点シーンを公開す