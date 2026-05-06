名古屋の稲垣祥「ゴラッソ製造機」。ガンバ相手に鮮烈ミドル弾！「もう芸術」「得点力半端ねー」などファン称賛
名古屋グランパスは５月６日、J１百年構想リーグ地域リーグラウンドWEST第15節で、ガンバ大阪とホームで対戦している。
立ち上がり８分、先制に成功する。決めたのは稲垣祥だ。
ペナルティエリア手前で中山克広からのパスに反応すると、右足ダイレクトでシュート。狙いすました一撃でゴールネットを揺らした。
34歳のMFが鋭いミドルシュートで今季２点目をマーク。試合を中継した『DAZN』の公式Ｘが得点シーンを公開すると、「得点力半端ねー」「もう芸術」「完璧なゴール」「まじでミドル上手い」「稲垣キャノンきた」「ゴラッソ製造機」「スーパー」といった声が上がった。
名古屋はさらに32分、木村勇大の追加点でリードを広げ、前半を２−０で終えた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】グランパス稲垣祥の弾丸ミドル弾
立ち上がり８分、先制に成功する。決めたのは稲垣祥だ。
ペナルティエリア手前で中山克広からのパスに反応すると、右足ダイレクトでシュート。狙いすました一撃でゴールネットを揺らした。
34歳のMFが鋭いミドルシュートで今季２点目をマーク。試合を中継した『DAZN』の公式Ｘが得点シーンを公開すると、「得点力半端ねー」「もう芸術」「完璧なゴール」「まじでミドル上手い」「稲垣キャノンきた」「ゴラッソ製造機」「スーパー」といった声が上がった。
名古屋はさらに32分、木村勇大の追加点でリードを広げ、前半を２−０で終えた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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