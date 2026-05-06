狙いすました一撃で今季２点目を記録した稲垣。写真：金子拓弥（サッカーダイジェスト写真部）

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　名古屋グランパスは５月６日、J１百年構想リーグ地域リーグラウンドWEST第15節で、ガンバ大阪とホームで対戦している。

　立ち上がり８分、先制に成功する。決めたのは稲垣祥だ。

　ペナルティエリア手前で中山克広からのパスに反応すると、右足ダイレクトでシュート。狙いすました一撃でゴールネットを揺らした。
 
　34歳のMFが鋭いミドルシュートで今季２点目をマーク。試合を中継した『DAZN』の公式Ｘが得点シーンを公開すると、「得点力半端ねー」「もう芸術」「完璧なゴール」「まじでミドル上手い」「稲垣キャノンきた」「ゴラッソ製造機」「スーパー」といった声が上がった。

　名古屋はさらに32分、木村勇大の追加点でリードを広げ、前半を２−０で終えた。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

【動画】グランパス稲垣祥の弾丸ミドル弾

 