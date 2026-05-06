敵地アストロズ戦…ウォーカーに被弾【MLB】アストロズ ー ドジャース（日本時間6日・ヒューストン）ドジャース・大谷翔平投手は5日（日本時間23日）、敵地で行われたアストロズ戦に「1番・投手」で先発登板。2回に今季初被弾となる先制のソロを献上した。初回から100マイル（約161キロ）を計測するなど、2つの三振を奪って3者凡退の立ち上がりだった。2回にチームが先制の好機を逃して迎えた直後、先頭のウォーカーに高めに浮