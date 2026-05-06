前日5日にはソリアーノから豪快14号…今季4度目の1試合3安打【MLB】エンゼルス ー Wソックス（日本時間6日・アナハイム）ホワイトソックスは5日（日本時間6日）、敵地でのエンゼルス戦に臨む。試合開始約3時間前にスタメンが発表され、メジャートップタイの14号を放っている村上宗隆内野手は打線から外れた。もっとも、故障などではなく、“想定内”のことではあった。村上は前日の同カードに「2番・一塁」で先発出場。2点リー