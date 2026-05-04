ここ数年、新しい魅力を備えた新世代の「道の駅」が続々登場しています。温泉や絶品グルメ、アクティビティなど、楽しみどころが盛りだくさん！今回は道の駅ライター・浅井佑一さんに、多彩な楽しみができる中部のオススメの駅を教えてもらいました。※ この記事は『道の駅コンプリートガイド2026』（扶桑社）に掲載された内容を一部抜粋・再編集して作成しています【写真】砂浜ドライブを満喫できる道の駅氷見（富山県）：回転