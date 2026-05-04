初回に坂倉の満塁弾で先制点もらうも守れず■DeNA ー 広島（4日・横浜）広島・大瀬良大地投手が4日、横浜スタジアムでのDeNA戦に先発したが、3回途中、8安打6失点でKO降板した。経験豊富な右腕のまさかの早期降板に球場は騒然となった。大瀬良は初回に坂倉の満塁弾で4点のリードをもらったが、2回に5本の安打を浴びて同点にされた。すると3回には、先頭打者への四球から一死一、三塁のピンチを招くと勝又に勝ち越しを許す左前