岡本が発揮する勝負強い打撃、チームトップの“数値”ブルージェイズの岡本和真内野手が、メジャー1年目から勝負強さを発揮している。2日（日本時間3日）のツインズ戦を終えた時点で、チームトップの8本塁打、20打点をマーク。ジョン・シュナイダー監督が“予言”した通りの活躍に、米メディアから称賛の声が上がっている。5月に入り、調子が上向き傾向にあるようだ。岡本は、前日1日（同2日）の同戦で6号ソロ、7号2ランの2打