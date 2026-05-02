2回の第2打席で3ラン…ジャッジ＆アルバレスを置き去りにする13号【MLB】Wソックス 8ー2 パドレス（日本時間2日・サンディエゴ）ホワイトソックス・村上宗隆内野手が1日（日本時間2日）、敵地でのパドレス戦に「2番・一塁」で先発出場し、メジャー単独トップとなる13号を放った。3打数1安打3打点2四球で勝利に貢献。打率.239。シーズン65発ペースとし、ア・リーグ記録更新にも期待がかかる。豪快なアーチをかけた。3-0とリード