安福一貴氏が説く…パワーポジションに繋がる股関節・骨盤ドリル野球において投打はもちろん、守備の最初の1歩や走塁のスタートにおいて、股関節の使い方はパフォーマンスを大きく左右する。4年連続盗塁王に輝いた片岡易之氏（現多摩川ボーイズ監督）をはじめ、多くのプロ選手を支えてきたプロトレーナーの安福一貴さんは、野球特有の動きを改善するために「ヒップヒンジ」ドリルの重要性を説く。上半身と下半身を適切に連動させ