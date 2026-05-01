ロバートJr.が28日に遡って10日間のIL入りメッツは4月29日（日本時間30日）、ルイス・ロバートJr.外野手が27日（同28日）に遡って、10日間の負傷者リスト（IL）入りしたことを発表した。2023年には大谷翔平投手（当時エンゼルス）と本塁打王争いを繰り広げた男が、故障を繰り返すまさかの“転落”ぶりとなっている。米全国紙「USAトゥデイ」のボブ・ナイチンゲール記者は「中堅を守るルイス・ロバートJr.は（前所属の）ホワイ