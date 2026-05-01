楽天・金子京介がファーム・リーグ1位タイの5号楽天の金子京介内野手が4月30日、森林どり泉で行われたファーム・リーグ、巨人戦で4回に5号2ランを放った。背番号「134」の育成ルーキーが、本塁打同リーグトップタイに躍り出たことに、ファンも「もう支配下登録でお願いします」と期待を高めている。「9番・一塁」で先発出場。第1打席は四球を選び、4-0の4回1死一塁だった。左腕・山田の外角高めの直球をしばき上げると、打球は左