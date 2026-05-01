青野楓さんは始球式で能見篤史氏の球を受ける捕手役を務めたモデルなどで活躍する青野楓さんが、捕手役を務めた始球式の裏側を明かした。4月29日に京セラドームで行われたオリックス-ソフトバンク戦前に、バキバキの腹筋と美しい背中のラインが際立つ黒色の衣装で登場。「腹筋が記事になればいいなとおもって鍛えました！塩抜き3日もしました（笑）」と衝撃の事実を明かした。青野さんは自身のインスタグラムを更新。デニム