視聴者から寄せられた依頼にもとづいて、探偵局長が部下の探偵たちを野に放ち、世のため、人のため、公序良俗・安寧秩序を守るべく、この世のあらゆる事どもを徹底的に調査追求する娯楽番組ABCテレビ『探偵！ナイトスクープ』 ©️ABCテレビ エース探偵の調査した『逆上がりできないと卒業できない！』は、大阪府の女子大学生（21）から。私は逆上がりができない。３回生の時に器械運動という授業で