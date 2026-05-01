視聴者から寄せられた依頼にもとづいて、探偵局長が部下の探偵たちを野に放ち、世のため、人のため、公序良俗・安寧秩序を守るべく、この世のあらゆる事どもを徹底的に調査追求する娯楽番組ABCテレビ『探偵！ナイトスクープ』

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エース探偵の調査した『逆上がりできないと卒業できない！』は、大阪府の女子大学生（21）から。私は逆上がりができない。３回生の時に器械運動という授業で逆上がりが出来ず、単位を落としてしまった。今年４回生で再履修するが、これを落とすと卒業できない。私の夢は体育教師なので、この授業の単位が必要。家族や友人に手伝ってもらい練習したが、できないし、できない私の気持ちを誰も分かってくれない。このままだと、また単位を落としてしまう。そこで、楽しく逆上がりができるよう本当に助けて欲しい。４月から授業が始まるので急いでいる、というもの。

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早速、依頼者に逆上がりをやってもらうと、脚は上まで上がるが肘が伸びているため回り切れない。そこで、同じく「逆上がりができない」という依頼を寄せてくれた男性（50）、男性（27）も招集。同類３名は「アドバイスの意味が分からない」と口を揃える。ここから「鉄棒にタオルを巻く」、「前にマットを立てて蹴る」などの作戦を決行。さらにエース探偵の「片足で蹴る」というアドバイスが功を奏し、依頼者は逆上がりを成功させるのだった。が、男性２人は“逆上がりの沼”にドハマりし…。

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5月1日（金）11時17分放送の「探偵！ナイトスクープ」は他にも、石田靖探偵が調査した『人見知りおっさん 人生初の野球』、せいや探偵の『「うさぎマンボ」をきれいに食べたい』など、様々な依頼を解決した。