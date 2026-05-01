現地時間の2026年4月30日、Appleが2026年度第2四半期(1〜3月)の業績を発表しました。同四半期におけるAppleの売上高は、前年同期比で17％増の1112億ドル(約17兆4800億円)を記録しています。Apple reports second quarter results - Applehttps://www.apple.com/newsroom/2026/04/apple-reports-second-quarter-results/Apple was surprised by AI-driven demand for Macs | TechCrunchhttps://techcrunch.com/2026/04/30/apple-was