金色の「昇竜ユニホーム」が配布された■DeNA 6ー2 中日（4月30日・バンテリンドーム）中日ナインは4月30日、バンテリンドームで行われたDeNA戦で昇竜ユニホームを着用して試合に臨んだ。金色の派手なデザインで来場者にも配布されたこともあり、スタンドまでゴールドに染まっていたが、試合には完敗したことで、ファンから「試合を派手に決めて」と皮肉な声も挙がっていた。「昇竜ユニホーム」はファンに人気の企画で、今年のテ